Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

Deportistas y famosos saludaron al presidente electo Kast

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales.

Deportistas y famosos saludaron al presidente electo Kast
Luego de conocerse los resultados en la Segunda Vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, varios deportistas y rostros reconocidos se encargaron de mostrar su apoyo a José Antonio Kast como el futuro Presidente de Chile.

Cristián de la Fuente

Imagen foto_00000005

Nano Calderón

Imagen foto_00000004

Mauricio Pinilla

Imagen foto_00000003

José Luis "Ribery" Muñoz

Imagen foto_00000001

Claudia Schmidt

Imagen foto_00000006

