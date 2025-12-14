Tópicos: Deportes | Fuera de Juego
Deportistas y famosos saludaron al presidente electo Kast
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Las imágenes fueron compartidas en redes sociales.
Luego de conocerse los resultados en la Segunda Vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025, varios deportistas y rostros reconocidos se encargaron de mostrar su apoyo a José Antonio Kast como el futuro Presidente de Chile.
Cristián de la Fuente
Nano Calderón
Mauricio Pinilla
José Luis "Ribery" Muñoz
Claudia Schmidt