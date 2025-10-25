Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.2°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

Destapan violentas amenazas de Nes a Damián Pizarro tras lío con Fran Maira

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El hecho se dio luego de que el cantante urbano agrediera a la modelo.

Destapan violentas amenazas de Nes a Damián Pizarro tras lío con Fran Maira
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Las amenazas sufridas por Fran Maira de parte de Joaquín Rodríguez, cantante urbano conocido como "Nes" sumaron un nuevo involucrado, el delantero formado en Colo Colo Damián Pizarro.

Esto porque se destaparon amenazas de parte del artista en contra del hoy jugador de Le Havre, una de ellas sin nombre, aunque con una fotografía donde "Nes" aparece con armas de alto calibre.

De acuerdo al programa Infama, Pizarro estuvo involucrado con Maira, lo que generó el enojo del cantante, quien ya en septiembre pasado le dedicó un violento posteo en Instagram.

Luego, en otro registro difundido por T13 mostraba al artista mostrando varias armas de fuego, lanzando amenazas sin señalar un destinatario específico. "Yo también tengo juguetes de sobra hijo de la perra cuando quieran guerrear avisen nomás que el atentao se los voy a hacer donde quieran", expresó.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada