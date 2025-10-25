Destapan violentas amenazas de Nes a Damián Pizarro tras lío con Fran Maira

Las amenazas sufridas por Fran Maira de parte de Joaquín Rodríguez, cantante urbano conocido como "Nes" sumaron un nuevo involucrado, el delantero formado en Colo Colo Damián Pizarro.

Esto porque se destaparon amenazas de parte del artista en contra del hoy jugador de Le Havre, una de ellas sin nombre, aunque con una fotografía donde "Nes" aparece con armas de alto calibre.

De acuerdo al programa Infama, Pizarro estuvo involucrado con Maira, lo que generó el enojo del cantante, quien ya en septiembre pasado le dedicó un violento posteo en Instagram.

Luego, en otro registro difundido por T13 mostraba al artista mostrando varias armas de fuego, lanzando amenazas sin señalar un destinatario específico. "Yo también tengo juguetes de sobra hijo de la perra cuando quieran guerrear avisen nomás que el atentao se los voy a hacer donde quieran", expresó.