Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

Gabriel Suazo se reencontró con Pablo Solari en Sevilla

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El jugador argentino subió una historia a su cuenta Instagram.

Gabriel Suazo se reencontró con Pablo Solari en Sevilla
Este lunes, el futbolista chileno Gabriel Suazo se reencontró con su excompañero de Colo Colo Pablo Solari en Sevilla, tal como lo publicó el futbolista argentino a través de su cuenta de Instagram.

Ambos conincidieron en el cuadro albo durante los años 2021 y 2022, donde ganaron un Campeonato Nacional, Copa Chile y Supercopa.

Actualmente el "Pibe" milita en Spartak Moscú de Rusia, mientras Suazo lo hace en Sevilla FC junto a su compatriota Alexis Sánchez.

