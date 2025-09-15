Tópicos: Deportes | Fuera de Juego
"Hijos de Piñera, nietos del general": Provocador mensaje en el camarín de la U en la Supercopa
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
La imagen apareció en redes sociales.
El arquero de Universidad de Chile Gabriel Castellón compartió una imagen provocadora tras la victoria por 3-0 ante Colo Colo en la Supercopa, disputada en el Estadio Santa Laura.
El guardameta publicó una historia en su cuenta de Instagram junto a Pedro Garrido, mostrando las medallas del torneo.
En el fondo, destacaba un sticker con la frase "Hijos de Piñera, nietos del General". Esto en alusión al expresidente y al exdictador.
Esta imagen fue tomada en el camarín de Universidad de Chile, donde es común la presencia de stickers o lienzos con mensajes que reflejan la identidad y la pasión de la hinchada azul.