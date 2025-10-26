Los memes que dejó la derrota de Universidad de Chile ante U. Católica
Publicado:
Fotos Destacadas
El zoológico mexicano que es refugio de 300 especies, 85% en peligro de extinción
Cuartel de Bomberos luce una nueva cara gracias a voluntarios de Concepción
Gobierno entregó más de 4.800 millones de pesos en vehículos y equipos para Carabineros
Fotos Recientes
Nueva estación de Metro en Quilpué inicia marcha blanca y prepara su inauguración
Los memes que dejó la derrota de Universidad de Chile ante U. Católica
La UC festejó en el clásico y dejó a la U golpeada para la Sudamericana
Estos son algunos de los memes que dejó la victoria de Universidad Católica 1-0 sobre Universidad de Chile en el Claro Arena por la fecha 25 de la Liga de Primera
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados