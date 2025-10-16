[VIDEO] El tenso cruce de Wanda y Maxi López en MasterChef: "Te buscaste…"

La participación del exdelantero argentino Maxi López en MasterChef Celebrity volvió a generar comentarios dado que tuvo un picante cruce de palabras con su otrora esposa, Wanda Nara, quien es la conductora del reality de Telefe.

Y si bien él partió a Suiza para ver a su actual mujer embarazada de siete meses y a su pequeña hija, por lo que resulta incierta su continuidad en el certamen, hubo escenas que son parte de los programas de farándula al otro lado de Los Andes.

Fue así como la noche del miércoles cuando Maxi fue llamado por los jurados para presentar su segundo plato del concurso.

"Me presento. Tu exmujer", arrancó el juego la conductora al pasar por la isla en la que el jugador cortaba carne vacuna. "¿Qué opina tu mujer de que estés en MasterChef?", preguntó ella, mientras él, con cierta timidez pero con picardía se prestaba al momento.

"Lo mismo que mi ex. Sorprendida", señaló, sobre su vínculo con la modelo Daniela Christiansson

"Sí, yo estoy sorprendidísima", remató la animadora.

Luego, consciente de la exposición de su vida privada, Wanda lanzó un nuevo cuestionamiento. "Tengo un montón de quejas porque te encontraste una mujer hermosa, más flaca y más alta que yo. Más linda", lanzó