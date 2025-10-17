Tópicos: Deportes | Fuera de Juego
[VIDEO] Stefan Kramer imitó a Mayne-Nicholls: La confusión de Harold con Jara
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El comediante Stefan Kramer sumó una nueva imitación a su extenso listado de personajes al develar a Harold Mayne-Nicholls, exmandamás de la ANFP y hoy candidato a la presidencia de la República.
En el registro, "el falso Harold" es entrevistado por el animador Leo Caprile como previa del programa "Cuánto vale el voto", el cual hará su estreno este domingo en el canal de Youtube del imitador.
Y en una de las preguntsad, el imitador es consultado por "Jara" y su respuesta apunta a Gonzalo Jara y no a Jeanette Jara, también candidata presidencial.
Mira acá el registro
Ver esta publicación en Instagram