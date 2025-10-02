Alexis arrasó en encuesta que lo posicionó como el mejor deportista chileno en la actualidad

Alexis Sánchez, delantero de Sevilla, arrasó en la última edición de la encuesta 5C, que lo posicionó como el mejor deportista chileno en la actualidad.

De acuerdo a los resultados, Alexis tuvo un 17 por ciento de las menciones, siendo seguido por Francisca Crovetto (12 por ciento), campeona olímpica en París 2024 en tiro skeet.

Igualados en tercer lugar están el tenista Alejandro Tabilo (9%) y la luchadora Stephanie Vaquer (9%), flamante campeona mundial femenina en WWE.

Finalmente, en el cuarto lugar están empatados el golfista Joaquín Niemann y la atleta Martina Weil, con el 8 por ciento de las menciones en la encuesta.

Para el académico y magíster en comunicación estratégica Rodrigo Durán Guzmán, estas cifras son reveladoras, considerando que "el deporte sigue siendo un eje de identidad nacional. Alexis Sánchez representa el imaginario colectivo de esfuerzo y superación, pero lo más interesante es el surgimiento de nuevas figuras que diversifican el mapa de referentes en distintas disciplinas".

En el ámbito coyuntural, un 62 por ciento de los chilenos sabe que se desarrolla el Mundial Sub-20 en nuestro país y la misma cifra declara que le gustaría que Chile organice más torneos FIFA en el futuro.

Un 29 por ciento cree que la selección ganará el campeonato, mientras que un 77 por ciento percibe beneficios para el turismo y la economía local, y un 76% señala que el evento mejora la imagen internacional del país.