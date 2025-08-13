Alexis asistió a la Supercopa de Europa entre PSG y Tottenham en Udine

El delantero chileno Alexis Sánchez rápidamente se llenó de comentarios tras dejarse ver en la Supercopa de Europa que disputaron PSG y Tottenham este miércoles en el estadio de Udinese.

Sánchez utilizó su cuenta de Instagram para dejarse ver en las gradas de Friuli, subir un par de videos del ambiente y una foto con la Supercopa que levantó con FC Barcelona en 2011.

Varios hinchas le reprocharon que aún no se presenta a la pretemporada de su club, sumando una nueva temporada sin una preparación óptima salvo trabajos físicos en su casa.

Otros tantos también notaron que Sánchez se equivocó en el texto de la publicación al etiquetar una cuenta no oficial e inactiva de la Supercopa, que no posee redes sociales.