Alexis no convenció a la prensa española en su regreso a las canchas con Sevilla

Un amargo regreso a las canchas tuvo el delantero nacional Alexis Sánchez luego de ingresar desde la banca en la caída por 2-1 ante Espanyol ayer lunes por la Liga de Espala.

Aunque el nacido en Tocopilla no jugaba desde hace un mes exacto, se mostró participativo en los casi 20 minutos que disputó, pero su nivel no terminó de convencer a la prensa española.

"Buena noticia la de su regreso. Lo intentó, pero con poca colaboración", señaló El Desmarque.

Una visión similar ofreció Estadio Deportivo, que apuntó que el criollo "regresó con muchas ganas y lo demostró con actividad en la vanguardia, pero sin terminar ninguna jugada".

El medio partidario La Colina de Nervión, en tanto, sostuvo que el formado en Cobreloa "no intervino de forma destacable en la circulación ni en acciones ofensivas, con participación limitada en el juego".

Mucho más severa fue la evaluación de El Despunte, el cual aseguró que el atacante "estorbó más que aportó. Tomó malas decisiones, no conectó con el juego y no estuvo fino en ninguna de sus intervenciones. Partido muy gris del chileno".

El rendimiento de Suazo, en tanto, dividió a los hispanos. "El pie milagroso de Dmitrovic le negó su primer gol con el Sevilla. Se asociaba bien con Vargas, pero tras su lesión fue perdiendo protagonismo", detallaron en El Desmarque.

Estadio Deportivo, en cambio, destacó que el ex hombre de Colo Colo "muy activo como siempre en el carril, tapó sin mayor problemas su banda en la primera parte y realizó coberturas en el centro, sobre todo cuando le cogieron la espalda a los centrales. En ataque se prodigó con ímpetu y dispuso de una ocasión clara. En la segunda parte, la acción del 1-0 se inició en su banda".