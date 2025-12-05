Alexis Sánchez alzó la voz con mensaje al plantel de Sevilla tras triunfo en Copa del Rey

Alexis Sánchez utilizó sus redes sociales para expresar su satisfacción tras ser protagonista en la clasificación de Sevilla a la tercera ronda de la Copa del Rey. El tocopillano fue titular y jugó todo el encuentro en el triunfo 2-1 ante Extremadura, equipo de la cuarta categoría del fútbol español.

El atacante nacional publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde resaltó el esfuerzo colectivo y su regreso al equipo estelar bajo el mando de Matías Almeyda. "Feliz por el triunfo y también por compañeros que volvieron después de mucho tiempo en el 11 inicial, incluyéndome, y jóvenes tomando experiencia en la Copa del Rey", escribió.

Además, Sánchez lanzó un llamado a la unidad del equipo de cara a los próximos desafíos de la temporada: "Seguir mejorando y hacernos fuertes como equipo", sentenció en la publicación, acompañada de algunas fotografías.

En lo deportivo, Sevilla logró la victoria gracias a los goles de Alfon González e Isaac Romero, aunque sufrió en el complemento tras el descuento de Giovanni Zarfino. Gabriel Suazo no fue considerado para este compromiso debido a una lesión.

El cuadro andaluz conocerá a su próximo rival en el sorteo que se realizará el martes 9 de diciembre. Por ahora, Alexis y sus compañeros se enfocan en la liga española, donde enfrentarán a Valencia este domingo a las 12:15 horas.