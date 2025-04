Alexis Sánchez descartó acercamiento con la U: No tengo conversación con ningún equipo de Chile

Alexis Sánchez, delantero de Udinese, descartó un acercamiento con Universidad de Chile, afirmando en sus redes sociales que no ha tenido conversaciones con clubes del país.

"Quiero aclarar que no tengo conversación con ningún equipo de Chile. Todas estas informaciones no sé de dónde salen", publicó Alexis en sus historias de Instagram.

Además, apuntó, con emojis de color azul, que "si volviera a Chile, al equipo que mi padre amaba (porque hoy me está mirando del cielo), sería el primero en decirles".

Por último, también escribió de su presente en Udinese.

"Actuamente me siente en perfectas condiciones, ya no está en mis manos jugar, son decisiones técnicas. Yo solo cumplo con estar en forma y disponible para mi equipo, como profesional que siempre he sido. Fin del tema", sentenció.