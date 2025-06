Alexis Sánchez descartó su llegada a la U: Todavía quiero seguir en Europa

El delantero nacional Alexis Sánchez se refirió a los rumores que lo vinculan con una posible llegada a Universidad de Chile tras su salida de Udinese.

Respecto a los rumores de llegar a vestir la camiseta de Universidad de Chile, Sánchez sostuvo que: "No, yo estoy tranquilo, la U está bien, juega bien, hay muchos jóvenes que pueden aportar y yo todavía quiero seguir en Europa y tener continuidad".

Además, señaló que tuvo un llamado de River Plate. "Me contactaron la otra vez, pero uno quiere estar en Europa, me gusta el fútbol europeo y se verá (su próximo destino) porque tengo muchas puertas abiertas", asimismo, el "Niño Maravilla" confesó que le gustaría salir de Udinese si no tiene continuidad.

De acuerdo a sus declaraciones, habrá que esperar para poder tener el retorno del máximo goleador de La Roja en el fútbol chileno.