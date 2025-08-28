Alexis Sánchez fue incluido en un singular equipo ideal de la Serie A

El chileno Alexis Sánchez, delantero de Udinese con contrato hasta mediados de 2026, fue incluido por el medio italiano Sky Sport en un equipo ideal de la Serie A, compuesto solamente por futbolistas mayores de 35 años.

En la lista, el goleador histórico de la Roja, de 36 años, aparece como puntero por izquierda, mientras que por la derecha está el español Pedro Rodríguez (38 años), figura de Lazio.

En la portería está Yann Sommer (Inter de Milán, 36 años); y en defensa se ubican Lorenzo de Silvestri (Bologna, 37 años), Francesco Acerbi (Inter, 37 años) y Matteo Darmian (Inter, 35 años);

Los volantes son el croata Luka Modric (AC Milan, 39 años), el armenio Henrikh Mkhitaryan (Inter, 36 años) y Franco Vásquez (Cremonese, 36 años).

Finalmente, la delantera la forman Ciro Immobile, de Bologna (35 años), y el bosnio Edin Dzeko, de Fiorentina (39 años).

La oncena definitiva: Sommer; De Silvestri, Acerbi, Darmian; Pedro, Modric, Mkhitaryan, Vásquez, Sánchez; Immobile y Dzeko.

El próximo partido de Alexis con Udinese será ante su exequipo, Inter de Milán, en el "Giuseppe Meazza", el domingo 31 de agosto a las 14:45 horas (18:45 GMT).