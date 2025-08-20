Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Alexis Sánchez: La meta es ser mejor que ayer

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno publicó un mensaje en el día posterior a sus primeros minutos con Udinese.

El delantero nacional Alexis Sánchez realizó una publicación en sus redes un día después que sumó sus primeros minutos de la temporada junto a Udinese, en un amistoso contra Cjarlins Muzane, de la Serie D italiana.

"La meta es ser mejor que ayer, no mejor que nadie", escribió en su red social Instagram, junto a varias imágenes en que aparece acompañado, en una frase con la que da una clara muestra de su objetivo para esta temporada.

Luego de una larga espera, el jugador vio acción en la caída 3-2 ante Cjarlins Muzane.

