Alexis Sánchez no convenció a la prensa española en su regreso a las canchas con Sevilla

Un amargo regreso a las canchas tuvo el delantero nacional Alexis Sánchez. El tocopillano ingresó desde la banca pero no fue gravitante en Sevilla, elenco donde también jugó su compatriota Gabriel Suazo y ambos fueron testigos de la caída por 2-1 ante Espanyol.

Aunque el "Niño Maravilla", quien no jugaba desde hace un mes exacto, se mostró participativo en los casi veinte minutos que disputó, su nivel no terminó de convencer a la prensa española. "Buena noticia la de su regreso. Lo intentó, pero con poca colaboración", señaló El Desmarque.

Una visión similar ofreció Estadio Deportivo. El citado sitio apuntó que el criollo "regresó con muchas ganas y lo demostró con actividad en la vanguardia, pero sin terminar ninguna jugada".

El medio partidario La Colina de Nervión, en tanto, sostuvo que el formado en Cobreloa "no intervino de forma destacable en la circulación ni en acciones ofensivas, con participación limitada en el juego".

Mucho más severa fue la evaluación de El Pespunte, el cual aseguró que el atacante "estorbó más que aportó. Tomó malas decisiones, no conectó con el juego y no estuvo fino en ninguna de sus intervenciones. Partido muy gris del chileno".

El rendimiento de Suazo, en tanto, dividió a los hispanos. "El pie milagroso de Dmitrovic le negó su primer gol con el Sevilla. Se asociaba bien con Vargas, pero tras su lesión fue perdiendo protagonismo", detallaron en El Desmarque.

Estadio Deportivo, en cambio, destacó que el ex hombre de Colo Colo "muy activo como siempre en el carril, tapó sin mayor problemas su banda en la primera parte y realizó coberturas en el centro, sobre todo cuando le cogieron la espalda a los centrales. En ataque se prodigó con ímpetu y dispuso de una ocasión clara. En la segunda parte, la acción del 1-0 se inició en su banda".