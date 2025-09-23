Alexis Sánchez recibió especial carta de FC Barcelona por su inicio en Sevilla

Luego de ser el héroe de Sevilla con el gol del triunfo ante Alavés, Alexis Sánchez recibió una inesperada carta de FC Barcelona para celebrar su inicio en el conjunto andaluz.

El presidente de los blaugranas, Joan Laporta, firmó la misiva "en nombre de la Junta Directiva y en nombre propio", entregando su "más sincera felicitación por tu reciente incorporación al Sevilla Fútbol Club".

"Asimismo, aprovecho esta oportunidad para desearte todo tipo de éxitos en esta nueva etapa. Recibe un fuerte abrazo", agregó el timonel del elenco catalán en el escrito que el propio Alexis compartió en redes sociales, aunque tapó la fecha exacta de emisión.

Sánchez fue el primer chileno de la historia en jugar con FC Barcelona: Estuvo en el club entre 2011 y 2014, donde ganó una liga, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.