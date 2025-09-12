Alexis Sánchez regresó a la liga española en su estreno con Sevilla

El delantero chileno Alexis Sánchez hizo su debut con Sevilla en el duelo de local ante Elche, primer partido del equipo desde su llegada que además marca el regreso del nacional a la liga de España.

Sánchez ingresó al minuto 60 de juego en lugar de Nemanja Gudelj, tomando el rol de creador de juego. En esa misma ventana de cambios ingresó Gabriel Suazo.

Así, Sánchez volvió a disputar LaLiga pasados más de 10 años desde su último duelo en el certamen junto a FC Barcelona, específicamente 11 años, tres meses y 23 días; o 4.136 días.

El 17 de mayo de 2014, Sánchez anotó un recordado gol a Atlético de Madrid en un empate 1-1 como visita en la última jornada de la temporada 2013/14. Luego de esa campaña, partió a Arsenal de Inglaterra.