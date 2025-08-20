¿Alexis Sánchez se convertirá en un "Padre Maravilla"?

El destacado futbolista chileno Alexis Sánchez, de 36 años, está a punto de asumir un nuevo rol en su vida: El de padre. Según información dada a conocer por el medio La Tercera, junto a su pareja, la modelo rusa Alexandra Litvinova, esperan su primer hijo.

La noticia trasciende en un momento crucial en la carrera del jugador de Udinese, quien se encuentra definiendo su futuro futbolístico en Europa. A pesar de recibir ofertas de diversas ligas, Sánchez priorizó su continuidad en el fútbol europeo, lo que parece estar influenciado por su nueva condición familiar.

"Hace algunas semanas, en una reunión familiar, Alexis Sánchez compartió la noticia más trascendente de su vida: será padre", señaló la publicación nacional.

El artículo destaca que este nuevo capítulo personal llega en un momento de incertidumbre deportiva para el jugador, quien aún no define en qué club jugará la próxima temporada, pese a que ya sumó minutos con el elenco de Friuli en un amistoso.

La prioridad de Alexis parece ser la estabilidad familiar, lo que le llevó a rechazar ofertas lucrativas de ligas como la árabe o la MLS. Su posible permanencia en Udinese se presenta como una opción viable, a pesar de la tensa relación con el actual entrenador, Kosta Runjaic.

La noticia del futuro hijo de Alexis Sánchez genera gran expectación tanto en el ámbito deportivo como en el personal, marcando un nuevo hito en la vida del reconocido futbolista.