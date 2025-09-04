Alexis Sánchez: Tuve muchas oportunidades para volver a Sudamérica

El delantero chileno Alexis Sánchez, último refuerzo de Sevilla para la temporada 2025-26, al que llega procedente de Udinese italiano y con pasado en equipos como FC Barcelona, Arsenal, Manchester United o Inter de Milán, aseguró que "todavía" tiene "para estar en Europa".

El punta, que el próximo diciembre cumplirá 37 años, señaló en una entrevista a los medios oficiales del club andaluz que "es una oportunidad" que se le presenta "con un club grande como es" la entidad hispalense.

"Tuve muchas oportunidades también para volver a Sudamérica, pero me encuentro físicamente bien", dijo el nacional, quien sobre su edad apuntó que "uno tiene que ser profesional. Si uno está bien físicamente y es profesional en lo que hace, se puede demostrar. Mientras uno demuestre en el campo de juego, la edad son números".

Alexis Sánchez insistió en que siempre tiene "ganas, experiencia" y que siempre quiere "ir para adelante, ganar", además de que ha recordado que en los equipos en los que ha estado ha "logrado títulos" y que si llega ahora a Sevilla es porque también quiere "pelear títulos, no por jugar".

El futbolista ha comentado sobre su fichaje por el club andaluz que "han sido días intensos" y que "estaba esperando esta oportunidad, con las mismas ganas de siempre", y ha resaltado "la afición que tiene" Sevilla, a la que se enfrentó "con Manchester United y con FC Barcelona. El estadio, la afición es algo que es de temer".

"Me tocó jugar acá en contra y la verdad que es hermoso. Creo que el equipo debe estar más arriba de lo que está. Es un club que tiene que estar siempre como lo estuvo antes: peleando por la Champions, ganando títulos como la Europa League. Tiene que volver a lo alto", ha afirmado.

El delantero se ha referido a sus preferencias sobre el terreno de juego y ha dicho que "en las tres posiciones que son de arriba" se encuentra bien, pero que al centro del campo también se acomoda "muy bien" y que lo hará donde "pueda ayudar al equipo, a los más jóvenes y al míster -el argentino Matías Almeyda".

"Con Almeyda conversamos y conectamos enseguida. Creo que es parecido un poco a mí, o yo parecido a él. Con las mismas ganas de ir para adelante, de estar todos juntos, todos unidos y hacer algo lindo en Sevilla. Daré lo mejor que tengo, vengo para darle una alegría a ellos y a todo el grupo y cuerpo técnico. Vamos a ir todos para adelante", ha subrayado.

El chileno se refirió a su compatriota Gabriel Suazo, otro de los fichajes de Sevilla, y señaló que lo conoce de la selección y que se entienden "muy bien con la forma de jugar".

"Sé cómo juega y la verdad que es un profesional en la selección y también en todos los clubes que ha estado. Ahora está la selección, pero cuando vuelva ya charlaremos mucho", añadió el chileno, quien destacó a la afición nervionense y que es otra de "las razones" por las que se decidió a fichar.

"La afición es lo que a veces a uno le da ganas de jugar porque al final estás jugando con doce dentro", ha asegurado el nuevo futbolista de Sevilla