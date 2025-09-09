Alexis Sánchez tuvo su presentación en el "Ramón Sánchez Pizjuán"
Publicado:
Fotos Destacadas
Policías realizan peritajes tras homicidio de un hombre en La Pintana
Carabineros indaga asalto que dejó a dos víctimas baleadas en paradero de Puente Alto
La Roja completó otra jornada con doble turno en la antesala del duelo con Uruguay
Fotos Recientes
Alexis Sánchez tuvo su presentación en el "Ramón Sánchez Pizjuán"
PDI y Migraciones fiscalizan situación de trabajadores extranjeros en la Vega Central
La formación de Uruguay para visitar a La Roja por la última fecha de las Clasificatorias
Durante este martes, el delantero chileno Alexis Sánchez fue presentado como nuevo refuerzo de Sevilla para la temporada 2025/2026 en La Liga en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán", su último club fue Udinese.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados