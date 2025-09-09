Síguenos:
Alexis Sánchez tuvo su presentación en el "Ramón Sánchez Pizjuán"

Durante este martes, el delantero chileno Alexis Sánchez fue presentado como nuevo refuerzo de Sevilla para la temporada 2025/2026 en La Liga en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán", su último club fue Udinese.

