Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.8°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Alexis Sánchez y Gabriel Suazo aparecieron en la lista de citados de Sevilla

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco "Nervión" juega este mismo viernes ante Elche por la Liga de España.

Alexis Sánchez y Gabriel Suazo aparecieron en la lista de citados de Sevilla
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luego de concretarse su fichaje la semana pasada en Sevilla FC, el delantero chileno Alexis Sánchez sumó este viernes su primera citación con la camiseta andaluza y será opción ante Elche en el duelo que abre la fecha en la Liga de España.

Así lo dejó ver el club "Nervión" a través de sus redes sociales, donde además aparece en el listado el defensor nacional Gabriel Suazo, quien viene de ser titular en los partidos clasificatorios de la Roja ante Brasil y Uruguay.

El elenco dirigido por Matías Almeyda jugará este mismo viernes ante Elche en un duelo que podrás seguir desde las 16:00 horas a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Sevilla FC (@sevillafc)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada