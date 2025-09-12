Alexis Sánchez y Gabriel Suazo aparecieron en la lista de citados de Sevilla
El elenco "Nervión" juega este mismo viernes ante Elche por la Liga de España.
Luego de concretarse su fichaje la semana pasada en Sevilla FC, el delantero chileno Alexis Sánchez sumó este viernes su primera citación con la camiseta andaluza y será opción ante Elche en el duelo que abre la fecha en la Liga de España.
Así lo dejó ver el club "Nervión" a través de sus redes sociales, donde además aparece en el listado el defensor nacional Gabriel Suazo, quien viene de ser titular en los partidos clasificatorios de la Roja ante Brasil y Uruguay.
El elenco dirigido por Matías Almeyda jugará este mismo viernes ante Elche en un duelo que podrás seguir desde las 16:00 horas a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl
