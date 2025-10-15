Alexis tuvo particular intercambio con periodista en práctica de Sevilla

El futbolista nacional Alexis Sánchez vive un gran momento en Sevilla y así lo demuestra el ánimo con que enfrenta las prácticas en el conjunto andaluz.

Durante esta jornada, la prensa española dio cuenta de un divertido momento que vivió el chileno con un periodista que cubría el entrenamiento de cara al choque con Mallorca.

El jugador le pidió a un miembro de la prensa que le lanzara un balón, pero este lo envió lejos de su posición. Alexis le exigió que se la entregue al pie y el profesional de las comunicaciones le señaló que debería moverse o desmarcarse.

Revisa el momento: