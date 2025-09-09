Alexis valoró a Pellegrini: "Es un señor del fútbol"

En su primera rueda de prensa como futbolista de Sevilla FC, Alexis Sánchez fue preguntado por su relación con Manuel Pellegrini, actual entrenador de Real Betis y una de las figuras más respetadas del fútbol chileno. A pesar de la conocida rivalidad entre los dos equipos de la ciudad, el delantero no dudó en mostrar su admiración por el técnico.

"Pellegrini es un señor del fútbol", respondió Alexis de forma directa y contundente. El nuevo atacante sevillista explicó que ya ha tenido la oportunidad de conversar con él en el pasado, consolidando una relación de respeto mutuo.

"Tuve la oportunidad de hablar en la selección cuando va para allá y nada, tiene todo mi respeto. La verdad es que un señor del fútbol", reiteró el jugador, dejando claro que la rivalidad deportiva no impide el reconocimiento entre dos de los grandes nombres del fútbol de su país.