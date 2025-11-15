Almeyda y el regreso de Alexis: Esperemos tenerlos a todos para el derbi con Betis

Matías Almeyda, entrenador de Sevilla, dio buenas noticias con respecto a la recuperación del delantero nacional Alexis Sánchez, quien ya se perdió tres encuentros por sus problemas físicos.

En conversación con Radio Marca, el DT fue consultado sobre el estado del "Niño Maravilla" y otros jugadores como el defensa César Azpilicueta, ilusionando a todos con el retorno de ambos futbolistas para el clásico con el Real Betis de Manuel Pellegrini, pactado para el domingo 30 de noviembre.

"Esperemos tenerlos a todos para el derbi. Están en esa rehabilitación rápida que después hay que tener cuidado porque se pueden quedar fuera más tiempo si pasa algo. Estamos armando", aseguró el DT del equipo donde también milita el chileno Gabriel Suazo.

Con respecto al balance del primer tercio de la temporada, el entrenador señaló que "soy exigente. Satisfecho es difícil que esté. Satisfecho cuando eres campeón, lo demás vas arreglando y hay posiciones donde quieres llegar por beneficio del club, mirar al futuro".

Asimismo, el adiestrador del cuadro blanquirrojo dijo estar "satisfecho, obviamente, dentro de lo que uno puede llamarse satisfecho por haber ganado a FC Barcelona, por competir, por los números que tenemos hoy, que no significa nada y a la vez bastante porque hay muchos equipos por debajo. Estamos en ese camino y hay que ser realistas".

Por último, Almeyda expresó su molestia por las interrupciones en el torneo debido a las fechas FIFA. "Viene un clásico, vienen tiempos lindos, para disfrutar, para prepararlos bien y es verdad que este tipo de parones no nos benefician. No me gustan. El fútbol tiene que seguir. Modifiquen las fechas", cerró.