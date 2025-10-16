Davor Suker destacó el nivel de Alexis en Sevilla: Es un hombre de experiencia y va a ir cada día mejor

El destacado exdelantero croata Davor Suker aprovechó su estadía en Chile a propósito del Mundial sub 20 para abordar diversos temas, incluyendo el inicio de Alexis Sánchez en Sevilla y el trabajo de nuestro país en divisiones menores.

"Alexis es un hombre de experiencia, seguro que tiene virtudes para jugar allí y yo sé cómo piensan los sevillanos, que quieren arte, y de verdad él lo puede hacer: Engaño, un gran dribbling y los goles, y seguro que va a ir cada día mejor", señaló ante la prensa en el Estadio Nacional.

"Sobre otros jugadores en Sevilla, le deseo toda la suerte del mundo. También el argentino (Matías Almeyda) que es entrenador. Que marquen muchos goles, que tengan éxito y que suban hasta UEFA (Conference), Europa League o Champions League", sumó el exjugador del cuadro andaluz.

Por otro lado, el goleador de Francia 1998 recordó una amistad que se mantiene hasta el día de hoy con una figura histórica nacional.

"Sevilla me ha dado la oportunidad de jugar en Liga española, marcar los goles, participar con Iván Zamorano, mi colega, mi atacante, mi hombre de la guerra para ir a ganar y marcar los goles. Hablé con él, saludé a su familia, antes del Real Madrid-Barcelona vamos a ir a comer", comentó Suker.

Además, Suker se refirió a los pasos que debería hacer la Federación de Fútbol de Chile para elevar el nivel en la formación de jugadores: "Es muy fácil. Trabajar más en colegios, buscar más torneos, buscar torneos regionales. Esto hace Croacia. El fútbol se juega con el balón 11 contra 11. Entrenadores, el presidente que necesita ordenar todo esto, grassroot project. Vamos a copiar, ¿qué país vamos a copiar? Hay que trabajar duro".

"¿Cuántos partidos durante la semana la Federación Chilena ha visto, ha hecho? Seguro que tienen niños por la calle. Son 20 millones, entonces hay que ir a trabajar, nada más. La fórmula es muy fácil, pero esto dura seis o siete años, no es instantáneo", añadió.

Respecto a este Mundial sub 20, "España, Chile, Marruecos, Japón me han sorprendido. He visto algunos partidos por televisión y estoy seguro que a partir de los próximos siete, 10 años estos jugadores van a ser la big pauta en el fútbol mundial. Seguro que alguno ya está participando en los equipos grandes y hay un gran futuro".

El regreso a Chile y la Copa Mundial de 1987

Suker también recordó el título mundial juvenil que logró con Yugoslavia en 1987 en Chile, junto con evidenciar su emoción por reencontrarse con nuestro país por primera vez desde aquel torneo.

"Hemos tenido el gran éxito con el Mirko Jozić como seleccionador, que nos unió bien, que no era fácil en un torneo tan largo", repasó. Aunque no abordó un análisis de la final entre Argentina y Marruecos, al ser parte neutral como embajador FIFA, sí señaló que "un entrenador es pieza clave, y Mirko Jozić era como un papá".

"Chile ha tenido grandes jugadores, como Luka Tudor, Camilo Pino y otros, que de verdad manejaban bien el balón. Me emocioné cuando escuché los himnos, los gritos, el "Chi-Chi-Chi, Le-Le-Le, Viva Chile", expresó.

"Me emocioné un poquito porque hace 38 años pasé por ahí por el vestuario, pasé por la grada. Recuerdo nuevas palabras, porque no hemos hablado español cuando la gente en el estadio pedía café o Coca-Cola", resaltó.

Suker rememoró que en ese torneo de 1987 "nosotros éramos como Beatles", con escolta policial en los traslados y expectación en sus llegadas al hotel.

"Le mandé muchísimos recuerdos a mis excompañeros, las fotos del estadio, videos y todo el mundo ilusionado. Yo sé que todo el mundo ama el Chile. Ganar aquí una Copa del Mundo es un éxito para cada persona y cada joven jugador que comienza a jugar al fútbol", contó sobre su experiencia.