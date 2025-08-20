Desde Rusia con amor: ¿Quién es Alexandra Litvinova, la pareja de Alexis Sánchez?
En las últimas horas aseguraron que Alexis Sánchez, goleador histórico de La Roja, será padre por primera vez, con la rusa Alexandra Litvinova, modelo profesional de 25 años, quien pasó las vacaciones junto a "Maravilla" en Chile y actualmente vive con el jugador en Friuli, Italia.
