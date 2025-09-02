Director deportivo de Sevilla: Alexis nos puede aportar su experiencia y personalidad

Antonio Cordón, director deportivo de Sevilla CF, comentó la llegada del delantero chileno Alexis Sánchez y llenó de elogios al goleador histórico de la selección nacional, asegurando que no viene para sustituir a nadie.

"No creo que Alexis venga para sustituir a nadie. Es un complemento, un jugador que nos puede dar mucho con su experiencia dentro del vestuario", comenzó diciendo el directivo en conferencia de prensa.

"Puede enseñar a nuestros jugadores jóvenes, que entendemos, necesitan el aporte de futbolistas con experiencia, con personalidad, que han sido importantes en el fútbol mundial", añadió.

Sobre lo que puede aportar dentro de la cancha, Cordón aseguró "suponemos que nos va a dar bastantes gotas a lo largo de la temporada. Estoy convencido de que nos va a dar lo que queremos".