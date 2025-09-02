Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y bruma
Santiago11.2°
Humedad80%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Director deportivo de Sevilla: Alexis nos puede aportar su experiencia y personalidad

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Antonio Cordón tuvo palabras para el fichaje del delantero chileno.

Director deportivo de Sevilla: Alexis nos puede aportar su experiencia y personalidad
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Antonio Cordón, director deportivo de Sevilla CF, comentó la llegada del delantero chileno Alexis Sánchez y llenó de elogios al goleador histórico de la selección nacional, asegurando que no viene para sustituir a nadie.

"No creo que Alexis venga para sustituir a nadie. Es un complemento, un jugador que nos puede dar mucho con su experiencia dentro del vestuario", comenzó diciendo el directivo en conferencia de prensa.

"Puede enseñar a nuestros jugadores jóvenes, que entendemos, necesitan el aporte de futbolistas con experiencia, con personalidad, que han sido importantes en el fútbol mundial", añadió.

Sobre lo que puede aportar dentro de la cancha, Cordón aseguró "suponemos que nos va a dar bastantes gotas a lo largo de la temporada. Estoy convencido de que nos va a dar lo que queremos".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada