DT de Sevilla defendió la suplencia de Alexis Sánchez en duelo ante Villarreal

Pese a que fue figura en los dos partidos anteriores, el delantero chileno Alexis Sánchez no fue titular y solamente ingresó a los 54 minutos en la derrota de Sevilla por 2-1 como local ante Villarreal ayer martes por La Liga de España.

Ante ello, el técnico del cuadro andaluz, Matías Almeyda, comentó su decisión y aseguró que haber jugado el sábado ante Alavés (triunfo por 1-2) lo obligó a rotar mucho al equipo.

"Este entrenador mide cada metro que hacen los jugadores, si lo hacen con intensidad, si está para recuperarse rápido. Muchos de ellos no estaban. Uno pregunta si no sería caprichoso y trato de no serlo. Nosotros trabajamos en equipo y analizo el partido, y fue bueno. No analizo los cambios. Es muy fácil pegarme por los ocho cambios, estaban bien hechos. Yo pregunto y algunos no estaban recuperados en un corto margen", expresó el DT tras el partido.

"Uno toma decisiones rápidas y seguramente la próxima lo pensaré. Pero consideraba que era el momento justo para poner a Nianzou, que nos daba esa seguridad y por su velocidad porque jugaban al contragolpe. Había gente que se había quedado sin piernas. Los cambios estaban programados con otros tiempos y cuando pasaron se hicieron. Y por ahí sí es un error, puede ser un error. Si salía bien me iban a felicitar y si no...", añadió.

Almeyda dejó ver que tras el ingreso del tocopillano, su escuadra mejoró: "En el segundo tiempo metimos al rival en su campo, con jugadas rápidas, llegando al área rival, porque en el primer tiempo nos faltó la precisión del último pase".