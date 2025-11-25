El desahogo de la novia de Alexis Sánchez sobre su embarazo: "El secreto por fin ha salido"
Alexandra Litvinova sorprendió en redes sociales respecto al bebe que espera junto al chileno.
Alexandra Litvinova sorprendió en redes sociales respecto al bebe que espera junto al chileno.
Luego de meses de rumores y trascendidos finalmente Alexandra Litvinova terminó con el misterio y reveló hace unos días que junto a Alexis Sánchez serán padres.
Y ahora, la modelo volvió a manifestarse en redes sociales en torno a la dulce espera.
Y es que la joven de 25 años ocupó su cuenta de Instagram para compartir un video donde aparece poniéndose de pie y mostrando su vientre, junto a un audio que dice: "I have a secret to tell you, I'm a mommy" ("Tengo un secreto que decirte, soy mamá").
Litvinova lo acompañó con un profundo mensaje: "Mi mayor secreto. Mantenerlo oculto durante nueve meses fue muy difícil - sin redes sociales, sin amigos, sin vida fuera de casa. El embarazo es algo que quieres compartir con todo el mundo y guardarte para ti al mismo tiempo", escribió
"Ahora que el secreto por fin ha salido, se siente increíble poder hablar de ello y compartir piezas de este viaje", agregó.
Ver esta publicación en Instagram