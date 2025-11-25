El desahogo de la novia de Alexis Sánchez sobre su embarazo: "El secreto por fin ha salido"

Luego de meses de rumores y trascendidos finalmente Alexandra Litvinova terminó con el misterio y reveló hace unos días que junto a Alexis Sánchez serán padres.

Y ahora, la modelo volvió a manifestarse en redes sociales en torno a la dulce espera.

Y es que la joven de 25 años ocupó su cuenta de Instagram para compartir un video donde aparece poniéndose de pie y mostrando su vientre, junto a un audio que dice: "I have a secret to tell you, I'm a mommy" ("Tengo un secreto que decirte, soy mamá").

Litvinova lo acompañó con un profundo mensaje: "Mi mayor secreto. Mantenerlo oculto durante nueve meses fue muy difícil - sin redes sociales, sin amigos, sin vida fuera de casa. El embarazo es algo que quieres compartir con todo el mundo y guardarte para ti al mismo tiempo", escribió

"Ahora que el secreto por fin ha salido, se siente increíble poder hablar de ello y compartir piezas de este viaje", agregó.