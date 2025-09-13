El mensaje de Alexis Sánchez luego de hacer su debut con Sevilla

El delantero chileno Alexis Sánchez celebró su estreno con Sevilla a través de redes sociales, con una publicación dirigida al conjunto andaluz que empató ante Elche.

El tocopillano subió imágenes de su participación en el duelo, donde además aportó una asistencia clave, e hizo referencia al himno del club.

"Vamos a volver a enamorar como grupo y cuerpo técnico; al Sánchez-Pizjuán y a toda la Afición.... porque dicen que nunca se rinde", escribió en Instagram.