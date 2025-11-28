"Estoy listo": Alexis Sánchez palpitó el derbi de Sevilla ante Betis

El delantero chileno Alexis Sánchez usó sus redes sociales para evidenciar su disposición de cara al derbi andaluz, a disputarse este domingo entre Sevilla y Real Betis en el Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán".

El goleador histórico de la Roja publicó un set de fotos del entrenamiento de este viernes con la frase "I'm Ready".

"Dice que nunca se rinde. Focus", escribió más abajo el nacido en Tocopilla.

El duelo entre ambos elencos se disputará en jornada dominical desde las 12:30 horas y tú lo podrás seguir en las plataformas de Cooperativa.cl