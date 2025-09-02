Gabriel Suazo celebró la incorporación de Alexis a Sevilla: Si él se lo propone, le va a ir muy bien

El defensor de la selección chilena Gabriel Suazo abordó temas cruciales sobre el presente y futuro de la Roja, además de compartir su alegría por el momento que vive su compañero Alexis Sánchez en el fútbol europeo.

A pesar de que Chile ya no tiene opciones de clasificar al próximo Mundial, Suazo aseguró que el grupo afronta los próximos compromisos como el comienzo de un nuevo proceso. "Nosotros lo vemos de esa forma, comienza una nueva etapa. Por más que aún no terminen estas Clasificatorias, para nosotros comienza ya una nueva etapa para pensar en el siguiente Mundial, para pensar en lo que viene", afirmó el jugador de Sevilla

Consultado sobre la llegada de Alexis Sánchez a un nuevo club en Europa, Suazo no ocultó su satisfacción y le deseó el mayor de los éxitos. "Estoy muy feliz de verdad por él, de llegar nuevamente a un gran club en Europa", declaró.

El lateral se mostró convencido del éxito del tocopillano: "Estoy seguro que si él se lo propone, y estoy seguro que así quiere, le va a ir muy bien. Se va a encontrar con un grupo de jugadores y personas muy bueno que lo va a ayudar en todo para que él también pueda rendir al máximo", agregó, mostrando su respaldo incondicional.

Finalmente, se refirió a su propio rol dentro del equipo, destacando que su liderazgo se basa en una actitud constante y proactiva, sin importar el club en el que esté.

"Yo como persona siempre he sido igual, en Colo Colo, en Toulouse, acá en la selección. A donde voy siempre trato de ayudar al equipo positivamente con mi energía positiva que siempre intento entregar", explicó.

Concluyó señalando que, con esa mentalidad, se siente "muy tranquilo" con el nivel que ve en sus compañeros y confiado en que el equipo podrá "competir y poder llegar donde nosotros queremos", mientras que señaló que le gustaría que Nicolás Córdova siga en la selección chilena.