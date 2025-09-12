Manuel Pellegrini destapa el fichaje frustrado de Alexis Sánchez por Betis: "Por circunstancias deportivas no pudo llegar"

El técnico chileno de Real Betis, Manuel Pellegrini, se refirió a la llegada de su compatriota Alexis Sánchez a Sevilla FC, clásico rival del cuadro verdiblanco en la capital andaluza y aunque le dedicó elogiosas palabras, expresó que no le desea "mucha suerte".

"Es un jugador que tiene una trayectoria que muy pocos en el mundo la pueden tener. Le toca jugar ahora en Sevilla, pero ha jugado en equipos como Manchester United, Inter o Arsenal, equipos de primer nivel. Está con una edad que todavía tiene para demostrar por qué está aquí", manifestó el estratego chileno.

De todas maneras, el DT admitió que "está en el otro equipo de Sevilla, no le puedo desear mucha suerte, pero estoy seguro que será un aporte importante porque tiene una calidad que nos habría gustado traerlo nosotros hace tres años, que lo ofrecimos, pero por circunstancias no pudo llegar".

Por otra parte, el entrenador fue consultado sobre su futuro en la institución pero fiel a su estilo, evitó dar luces sobre si seguirá o no al mando del conjunto bético.

"No hemos hablado con el club, ya lo dirá el tiempo si hay continuidad. Para mí ha sido un orgullo haber estado estos seis años aquí. Sea cual sea el futuro, mi compromiso siempre será igual con ellos, lo que me han entregado fue muchísimo. Veremos qué sucede", precisó.