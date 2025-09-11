Matías Almeyda sobre Alexis: Noto que quiere disfrutar el fútbol

El técnico de Sevilla FC, el argentino Matías Almeyda, tuvo palabras para el fichaje del delantero Alexis Sánchez y valoró las ganas que tiene el chileno de seguir disfrutando el fútbol más allá de si entra como suplente o un partido entero.

Ante la consulta de los escasos minutos que el tocopillano sumó en su última temporada con Udinese, Almeyda contó que "eso depende; si juega 4 partidos y gana 5 títulos... lo contrataría cualquiera. El análisis con los años es apresurado. Yo jugué hasta los 30 años, no tenía más ganas de jugar y me fui al campo con las vacas y los caballos. Tuve una gran depresión, y a los 35 años regresé a jugar en River. Fue mi mejor etapa de futbolista. Veía cosas que antes no veía, resolvía situaciones que antes no podía con una fuerza terrible. Noto en Alexis que quiere disfrutar del fútbol, no todos lo hacen. Muchos confunden disfrutar con ganar dinero; aquí están priorizando participar un minuto, 15 o un partido entero por otras propuestas millonarias. Creo en eso".

"No lo he entrenado, no puedo hablar de sus números. Va el primero en todo, quiere ganar. Creo que si aporta esa experiencia y recorrido seguramente aportará su granito de arena. Si vamos a esperar que Alexis haga lo de todo un equipo, estaremos equivocados. Desde ahí nos comportaremos como equipo", añadió.

"Cada cual en su posición tiene que hacer su trabajo. Me gusta la humildad que tiene, la de escuchar. Son tipos que han ganado, que no necesitan, él quiere jugar, como cuando era chico. Para mí el fútbol es eso, jugar y divertirte queriendo ganar como cuando eras amateur. Eso no debe morir nunca. Lo veo en él y en César (Azpilicueta), que es el que más corre en los entrenamientos. Veremos si los gestionamos bien. Si creemos que ellos van a modificar todo, les ponemos una carga encima que no merecen", complementó.

"No le voy a poner una carga. Tiene que participar cuando le toque, no espero que resuelva todo, quiero que el equipo lo haga. Si esperamos que un jugador resuelva, lo estamos cargando de más. Alexis ha decidido venir acá cuando otros clubes le brindaban otras cosas. Me gusta este desafío que todos queremos. Soy el primero que lo tiene", concluyó.