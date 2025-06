Medio italiano defendió a Alexis y apuntó que DT de Udinese "no supo valorar a un campeón"

En Italia salieron a defender al delantero nacional Alexis Sánchez luego de su opaco retorno a Udinese y apuntaron los dardos al técnico Kosta Runjaic, asegurando que nunca sostuvo un vínculo cercano con el "Niño Maravilla", lo cual repercutió en la falta de minutos del chileno.

"Sánchez vs Runjaic: una relación que nunca despegó y una oportunidad perdida para todos", se titula la columna de opinión que escribió Stefano Pontoni para el medio partidario Tutto Udinese, haciendo eco a las últimas declaraciones del tocopillano, quien acusó al DT de no entender su juego.

En el escrito, el italiano indicó que "Sánchez regresó el pasado agosto para cerrar el círculo en el equipo que lo catapultó a Europa. Se suponía que sería el líder técnico y emocional del nuevo curso, el símbolo de un club que buscaba identidad y entusiasmo. La lesión sufrida en las primeras semanas sin duda frenó su impacto, pero una vez de regreso, el chileno quedó al margen, con poca participación, a menudo en los minutos finales, casi nunca en partidos realmente decisivos".

"Lo que debería haber sido una gestión cuidadosa, gradual y respetuosa de las condiciones físicas de un campeón, pareció ser, en cambio, una estrategia dictada más por la desconfianza que por la evaluación técnica", sumó.

"Sánchez nunca fue el centro del proyecto; de hecho, nunca se le consideró un recurso valioso, ni siquiera en los momentos en que el equipo habría necesitado experiencia, personalidad y visión de juego", agregó el escrito.

Pontoni se cuadró con el seleccionado criollo y remarcó que el entrenador "nunca ha intentado comprender realmente el valor humano y simbólico del jugador, además, no ha encontrado su lugar en el campo, no ha construido nada en torno a sus cualidades, no ha tenido el coraje ni la voluntad de intentar recuperarlo por completo. Como si Sánchez fuera un extraño, un favor a la afición, un detalle en lugar de una oportunidad".

El comunicador explicó que "para un jugador de su calibre, que además de haber escrito la historia del Udinese ha vestido las camisetas del Barcelona; Arsenal e Inter, es un error difícil de perdonar. Sobre todo si, como el propio Alexis ha insinuado, también hubo falta de consideración y respeto por la persona".

Por último, Pontoni asumió que Sánchez no seguirá en el club para la próxima temporada y calificó este distanciamiento como "una oportunidad perdida para todos: para el entrenador, que no supo valorar a un campeón; para el club, que no supo aprovechar al máximo el efecto de un regreso romántico e importante; para la afición, que vio desvanecerse el sueño de abrazar de verdad a su número 7".

"En un momento de transición para Udinese, esta historia también deja un sabor amargo y representa otra señal de un mal año, en el que demasiadas decisiones, incluso las humanas, parecen no haber encontrado el equilibrio adecuado", cerró.