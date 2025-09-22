Medio sevillano resaltó que Alexis pasó "de ser carne de meme a héroe"

La actuación del fin de semana del delantero chileno Alexis Sánchez sigue siendo motivo de comentarios en Sevilla, donde uno de los principales diarios de la ciudad resultó cómo el jugador nacional pasó de ser cuestionado a un héroe.

Es así como El Diario de Sevilla resaltó que incluso fue blanco de burlas con memes, pero que sus buenas actuaciones en los últimos dos partidos han cambiado el rumbo de los comentarios.

En el artículo titulado "convierte los memes en optimismo", el matutino expresa que "Alexis Sánchez pasó en apenas 20 días en Sevilla de ser carne de meme a convertirse en héroe del equipo de Matías Almeyda".

"Fue objeto de todo tipo de mofas en las redes sociales cuando el Sevilla anunció su fichaje el último día del mercado estival, el pasado 1 de septiembre. Las redes sociales son campo abonado para los aficionados sevillistas descontentos y también para los enemigos que quieren zaherir al otrora gigante europeo caído en desgracia. Y Alexis ofreció la diana perfecta para las chanzas", añadió.

Luego, sostuvo que "su carta de presentación da pie a la esperanza. Dos sutilezas, un taconazo en el gol de Alfon al Elche y un toque con el interior anticipándose al marcador dejando clavado al meta Sivera en Vitoria, han bastado para que despierte ilusión".

También, detalla que "cuando parecía que iba a venir para ratitos, jugó de extremo izquierdo, con libertad, pero también con compromiso. Se compenetró con su compatriota Suazo y también lo ayudó a tapar su banda en labores defensivas".

Por último, sentenció que "fue una carta de presentación superior a la de su debut contra Elche. Y con ese lustre, sintiéndose de nuevo futbolista y goleador, Alexis personifica el optimismo del Sevilla de Almeyda".