Nueva etapa en Sevilla: Los equipos de Alexis Sánchez a lo largo de su carrera
Publicado:
Fotos Destacadas
Greta Thunberg en zarpe de nueva Flotilla a Gaza: "Esta no es una misión de caridad"
Colo Colo venció en el Superclásico ante la U con gol de Vicente Pizarro
Los memes que dejó la victoria de Colo Colo sobre U. de Chile en el Superclásico
Fotos Recientes
Nueva etapa en Sevilla: Los equipos de Alexis Sánchez a lo largo de su carrera
Amplio operativo policial por funeral de alto riesgo de "Baby Bandito"
Dwayne Johnson llegó al Festival de Venecia para presentar su papel más dramático
Alexis Sánchez sumará una nueva etapa en su carrera tras ser oficializado este lunes como nuevo jugador de Sevilla. Repasa en Cooperativa.cl la trayectoria del tocopillano desde su debut hasta la actualidad.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados