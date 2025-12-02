Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Pareja de Alexis Sánchez encaró criticas surgidas tras revelar su embarazo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Fue a través de su cuenta de Instagram.

Pareja de Alexis Sánchez encaró criticas surgidas tras revelar su embarazo
La pareja de Alexis Sánchez, Alexandra Litvinova, respondió a las críticas que se generaron en su cuenta de Instagram tras revelar que está embarazada, esperando un hijo con el goleador histórico de la selección chilena.

La modelo rusa compartió un video en su perfil de Instagram en el que indicó: "Mi mayor secreto fue mantenerlo oculto durante 9 meses; fue muy difícil. Sin redes sociales, sin amigos, sin vida fuera de casa".

"El embarazo es algo que quieres compartir con todo el mundo y, al mismo tiempo, guardar para ti. Ahora que por fin se ha revelado el secreto, es increíble poder hablar de ello y compartir detalles de esta experiencia", comunicó.

Esta publicación provocó diversos comentarios en los que usuarios criticaron la decisión de ocultar su embarazo, lo que motivó respuestas de Litvinova.

"Fue cien por ciento mi decisión" y "¿quién te hizo tanto daño?", fueron algunas de las respuestas tras los cuestionamientos de distintos usuarios en la red social.

