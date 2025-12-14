Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago15.4°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Prensa española destacó al "Alexis que necesita Sevilla" tras goleada a Real Oviedo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno jugó un correcto partido y estuvo 77' en cancha.

Prensa española destacó al
 @alexis_officia1
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Alexis Sánchez tuvo un gran regreso a la titularidad en la fecha 15 de la liga española en el triunfo por 4-0 de Sevilla ante Real Oviedo y aprobó ante las críticas en España.

El chileno disputó 77' del compromiso y se mostró activo en la marca, pidiendo el balón y distribuyendo el juego a sus compañeros.

"Esta vez sí, el Alexis que necesita el Sevilla. Inició la jugada del primer gol y estuvo aportando su calidad todo el partido. Incluso tuvo tiempo de dar alguna lección magistral a Oso. Fundido y ovacionado al ser cambiado", indicó El Desmarque.

Por su parte, Diario de Sevilla destacó su entrega: "Algunos tardaron en verlo aparecer, pero su apertura a Agoumé en el 1-0 en el minuto 3 fue de lujo. Después 'apretó los dientes' y defendió con fuerza".

"Participó de forma positiva en ataque, destacando una buena descarga previa a la jugada del gol. Aportó experiencia y criterio en los metros finales", alabó El Pespunte.

En la misma línea, Estadio Deportivo destacó que "En un equipo que requiere casta y corazón, el chileno tendría que ser indiscutible. A pesar de no estar en la forma de hace unos meses, es uno de los que más lo intenta y apoya en labores ofensivas y defensivas. Aunque no le salgan las cosas de la mejor manera, el público le mostró su apoyo en el cambio", cerraron.

El próximo desafío del equipo del "niño maravilla" será el miércoles 17 de diciembre a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT) contra Deportivo Alavés por Copa del Rey. Respecto a La Liga, visitarán a Real Madrid el sábado 20 a las 17:00.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada