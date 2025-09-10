Presidente de Sevilla quedó conforme con el mercado que incluyó a Suazo y Alexis

El presidente de Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, manifestó este miércoles que el club completó "un mercado responsable", como para "sentirse satisfecho", debido al "contexto económico complicado" en el que ha debido desenvolverse.

Del Nido, que compareció en la sala de prensa del Estadio "Ramón Sánchez Pizjuán" para hacer balance de la planificación de la temporada 2025-26 y para responder sobre las distintas situaciones por las que atraviesa la entidad, explicó que "el mercado empezó en una situación negativa por la mala temporada anterior y después de dos años sin participar en competiciones europeas".

El presidente señaló que las "siete incorporaciones" prácticamente a coste cero se han podido realizar "gracias a que tres jugadores han reducido sus contratos para ayudar con las inscripciones" de, entre otros, los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez.

El dirigente sevillista alabó la postura "digna de agradecer" del serbio Adnan Januzaj, el suizo Djibril Sow y el brasileño Marcao Teixeira, quienes "son futbolistas que, además de mostrar su compromiso bajándose el sueldo, han demostrado al entrenador -el argentino Matías Almeyda- que están capacitados para sumar durante la temporada".