Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

Sevilla ratificó que Alexis Sánchez sufrió una nueva lesión: Prensa anticipó larga baja

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En España aseguraron que el chileno estará más de un mes fuera de las canchas.

Por medio de un parte médico, Sevilla FC ratificó que Alexis Sánchez volvió a ser víctima de las lesiones, esta vez siendo causante de su salida al minuto 52 en la derrota ante Real Sociedad por la liga española.

En su sitio web, el cuadro andaluz señaló que el delantero chileno "sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y queda pendiente de evolución".

De esta manera, el tocopillano inmediatamente quedó descartado en miras al duelo de Copa del Rey ante Toledo, este martes 28 de octubre a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT).

Sin embargo, la prensa española ya anticipa un considerable periodo de baja para Sánchez: Según el programa El Chiringuito, Alexis estará sin acción entre cinco y siete semanas.

Esta nueva lesión se sumó a las complicaciones físicas en su breve y decepcionante retorno a Udinese, donde debió esperar meses para debutar por un desgarro justo antes de la primera fecha, en medio de la campaña lamentó otra afectación física y acabó sin goles.

