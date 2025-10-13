¿Son Reebok o son Nike? Los mensajes de Alexis para destacar vuelta de "lo clásico"

El delantero chileno Alexis Sánchez atraviesa un buen momento junto a Sevilla en el inicio de la liga española y exhibió en las redes el ánimo positivo que reina en el conjunto andaluz, que prepara su partido de este sábado ante Mallorca.

Además, lanzó un mensaje para evidenciar que está "de vuelta" en el primer plano del fútbol europeo gracias al buen camino del conjunto que dirige Matías Almeyda en el comienzo de la temporada.

"Lo clásico siempre vuelve", escribió en su cuenta oficial de Instagram, mientras que en las historias profundizó: "La época dorada de Guns N' Roses se sitúa a finales de los 80 y principios de los 90", musicalizado con "Sweet Child O' Mine" de la banda estadounidense.

Las otras imágenes las acompañó con distintas canciones: "Girls just want to have fun", de Cindy Lauper; "Better of Alone" de Alice Deejay, además de "The Rythm of the Night" de Corona, con lo que recordó el antiguo viral de "son Reebok o son Nike".

Alexis registra cinco partidos, dos goles y una asistencia en el inicio de la liga española.