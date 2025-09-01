Udinese se despidió de Alexis Sánchez: "Por siempre nuestro Niño Maravilla"

Con el futuro de Alexis Sánchez ya encaminado hacia Sevilla en el cierre del mercado de pases, desde Udinese utilizaron su cuenta en redes sociales para despedir al delantero nacional con un escueto mensaje que decía: "Por siempre nuestro 'Niño Maravilla'".

Esto, contrastó drásticamente con el impacto que el tocopillano generó en su primera etapa, donde se erigió como una figura de los "Friulani" y se ganó el apodo que lo acompaña hasta hoy. Sin embargo, su regreso fue opaco, marcado por las lesiones iniciales y la marginación del técnico alemán Kosta Runjaić.

Durante su primera y destacada etapa en Udinese, Alexis Sánchez disputó 126 partidos oficiales, anotando 21 goles y registrando 20 asistencias, cifras que lo catapultaron a ser un ídolo y lo llevaron a dar el salto al FC Barcelona.

No obstante, a sus 36 años no logró replicar aquellas actuaciones gloriosas, sumando apenas 14 partidos en la pasada temporada y sin registrar anotaciones. Sus minutos en cancha fueron escasos, acumulando solo 484 de los 1.260 posibles en sus apariciones entre la Serie A y la Copa de Italia.

Esta irregularidad se extendió hasta la pretemporada actual, donde el histórico seleccionado de La Roja no sumó entrenamientos ni participó del debut en la liga italiana, sellando así su deslucida segunda etapa y abriendo las puertas para un nuevo capítulo en su carrera.