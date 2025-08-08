¿Un espacio para Alexis Sánchez? Florian Thauvin dejó Udinese para fichar por Lens

Restando dos semanas para el inicio de una nueva temporada en la Serie A del fútbol italiano, Alexis Sánchez todavía sigue sin resolver si respetará el año restante que tiene de contrato con Udinese o si emprenderá nuevos rumbos en otro club.

Pese a que su salida era inminente hace unos días, el traspaso del delantero francés Florian Thauvin hacia Lens se abrió como un espacio para su continuidad en el conjunto de Friuli.

"No olvidemos a Sánchez como alternativa a Thauvin. Si yo estuviera en el Udinese, no dejaría de lado al chileno para cubrir el hueco dejado por la marcha del francés", mencionó Fabrizio Larini, exdirector deportivo del club entre 2010 y 2013.

Si bien el tocopillano es una buena carta, el exfuncionario apuntó al inglés Keinan Davis como el sucesor directo: "Si está sano, sería el jugador ideal para liderar el ataque. Es increíblemente fuerte, un jugador completo, defiende bien el balón, tiene un disparo potente, ve el gol y es capaz de marcar bastantes goles".