Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago25.7°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Alexis Sánchez

[VIDEO] Alexis Sánchez deslumbró con golazo en el entrenamiento de Sevilla

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El tocopillano recurrió a una bicicleta y a un enganche.

[VIDEO] Alexis Sánchez deslumbró con golazo en el entrenamiento de Sevilla
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Alexis Sánchez sigue entregando destellos de calidad en Sevilla y, durante los entrenamientos de esta jornada, se lució con una bicicleta y un enganche para eludir a un marcador y anotar sin complicaciones a la salida del portero.

Revisa el registro:

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Sevilla FC (@sevillafc)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada