[VIDEO] Alexis Sánchez deslumbró con golazo en el entrenamiento de Sevilla
El tocopillano recurrió a una bicicleta y a un enganche.
Alexis Sánchez sigue entregando destellos de calidad en Sevilla y, durante los entrenamientos de esta jornada, se lució con una bicicleta y un enganche para eludir a un marcador y anotar sin complicaciones a la salida del portero.
Revisa el registro:
