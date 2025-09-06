ANFP alcanzó preacuerdo para crear nuevo torneo y afrontar la deuda con Warner

La ANFP dio un paso respecto a su deuda con Warner por 36 millones de dólares, alcanzando un preacuerdo para establecer un nuevo campeonato y así saldar parte de la compensación por partidos suspendidos en época de estallido social y pandemia.

Según lo reportado por el noticiero 24 Horas, de Televisión Nacional, "se logró un preacuerdo entre las partes para que haya facilidades de pago" con la dueña del canal TNT Sports.

En ese sentido, el periodista Fernando Agustín Tapia detalló en la señal estatal que dentro de las opciones en carpeta se avanzó para la creación de una Copa de la Liga, descartando la posibilidad de añadir play-offs al campeonato regular.

Además de cubrir parte de la deuda con más partidos para televisar, el idea es que este tercer torneo incluya como premio deportivo un cupo a la Copa Libertadores.

De todas formas, esta importante decisión tendrá que pasar por votación en el próximo Consejo de Presidentes.