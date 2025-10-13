Aníbal Mosa: Sería un error que la administración de Milad elija al próximo DT de la Roja

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, afirmó que sería un "error" si la actual dirigencia de la ANFP encabezada por Pablo Milad decide el nombre del próximo entrenador de la selección chilena y pidió que tras la salida del presidente se arme una mesa que represente a todos los clubes, así como también se busque la separación con la Federación de Fútbol.

En diálogo con Cooperativa Deportes, afirmó que "cuando las selecciones no andan bien pierde todo el fútbol chileno, y pierden todos los equipos... no hay ganadores. Lo he dicho varias veces, tengo una buena opinión de Pablo Milad como persona, pero los resultados y la gestión hacen necesario oxigenar la ANFP, buscar una nueva mesa que represente a todos los clubes, donde todos nos sintamos tomados en cuenta y buscar de cierta manera un plan de trabajo con una cúpula que nos asegure estar en los próximos mundiales, es fundamental".

"Acá más allá que Pablo o su mesa no lo hayan hecho bien, el perdedor es el fútbol chileno, no podemos seguir ausentes en las citas mundiales, no podemos permitirnos no tener esa visibilidad que te dan los mundiales de la adulta como los sub 20 o sub 17, y eso da pie a que nuestra liga se deprima, entonces espero que se conforme una mesa donde los clubes nos sintamos todos representados y tengamos la separación de la Federación con la asociación para tener dos caminos diferentes", complementó.

Mosa sostuvo que "no son compatibles los intereses de la liga local con los de la selección, si bien es cierto una se alimenta de la otra, pero una tiene un ritmo semanal y la otra un ritmo distinto, hay que buscar candidatos y gente del fútbol que puedan comprometerse con un proyecto que pueda sacar al fútbol chileno adelante".

"Creo que esta mesa actual no puede dejar amarrada a una próxima administración contratando a un seleccionador nacional para los próximos años, creo que la nueva administración, la nueva mesa, el nuevo presidente con su equipo de trabajo tiene que ser quienes sean responsables de elegir al nuevo cuerpo técnico", enfatizó.

En esa línea afirmó que "no hay que apurarse, Pablo ha dicho que no se va a repostular, seguramente vendrá nueva gente y la gente nueva cuando llega con nuevos desafíos, ellos deben tener la posibilidad de elegir con quién van a trabajar".

"Ojalá que prime la cordura, porque las Clasificatorias para el 2030 parten el 2027 y entonces para qué queremos un DT en enero, febrero, marzo, abril o mayo del próximo año, a lo mejor deberíamos tenerlo en junio para que tenga el segundo semestre y empiece a trabajar en 2027, pero sería un error que lo elija esta administración", sentenció.