¿Cómo afecta el fallo de la Corte Suprema a los clubes de fútbol con vínculos con casas de apuesta online?

La Tercera Sala de la Corte Suprema acogió un recurso de Lotería de Concepción contra "plataformas ilegales" de apuestas en línea y ordenó a las empresas proveedoras de internet que bloquearan el acceso a estos sitios online, una situación que genera incertidumbre también en el fútbol chileno, ya que varios equipos profesionales son patrocinados por estas plataformas.

En la actualidad, nueve clubes de la Liga de Primera y ocho de la Liga de Ascenso tienen vínculos con las casas de apuestas online, con publicidad en sus respectivas camisetas.

Estos contratos de los clubes con estos sitios se debe a los grandes ingresos que obtienen de parte de estos patrocinadores, una decisión comercial que ha sido cuestionada públicamente desde 2023, cuando la justicia ya se había pronunciado sobre la "ilegalidad" de estas plataformas.

De hecho, en octubre de 2023 la ANFP terminó anticipadamente un contrato con la casa de apuestas Betsson, que en ese entonces patrocinaba con su nombre los torneos de Primera y Ascenso, luego que la Corte Suprema declarara como ilegal esta industria.

En 2025, de los 16 equipos de Primera, nueve son auspiciados por casas de apuestas. La marca que más se repite es Jugabet, presente en Colo Colo, Universidad de Chile y Ñublense.

Las otras marcas son Coolbet, Rojabet, LatamWin y PinUp Casino.

En el Ascenso, el panorama es parecido, con la mitad de los 16 equipos con patrocinio de casas de apuestas online.

La plataforma con más presencia es LatamWin, en Santiago Wanderers, Cobreloa y Santiago Morning.

Revisa los equipos que tienen patrocinio de casas de apuesta:

Liga de Primera

Colo Colo - Jugabet

Universidad de Chile - Jugabet

Ñublense - Jugabet

Coquimbo Unido - RojaBet

Deportes Limache - PinUp Casino

Unión La Calera - Coolbet

O'Higgins - LatamWin

Huachipato - 1XBet

Deportes La Serena - EstelarBet

Liga de Ascenso

Santiago Wanderers - LatamWin

Cobreloa - LatamWin

Santiago Morning - LatamWin

Deportes Concepción - Coolbet

Rangers de Talca - Betsala

Magallanes - Betsala

Recoleta - Casinonfire

Deportes Temuco - Jugabet

¿Y la ANFP y la Roja?

La ANFP, por su parte, tiene como patrocinador principal de la Liga de Primera a Banco Itaú, mientras que la marca tecnológica Caixun es auspiciador de la Liga de Ascenso.

La Copa Chile, en tanto, es patrocinada por Coca-Cola; y la Supercopa por Construmart.

La selección chilena, por último, no cuenta con casas de apuestas online en sus auspiciadores oficiales.