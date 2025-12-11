Consejo de Presidentes aprobó "Ley Tiago Nunes" y modificó los cupos internacionales para la Liga 2026

El Consejo de Presidentes de la ANFP tuvo este jueves su primera sesión para discutir las bases de la Liga de Primera 2026, con un aumento en la cantidad de suplentes, conocida como "Ley Tiago Nunes"; la reestructuración de los cupos a las copas internacionales, unos retoques a la regla de los minutos sub 21; y una nueva exigencia a los clubes para los estadios registrados para partidos.

Según información de Cooperativa Deportes, el tiempo requerido para jugadores juveniles se mantiene en 1.890 minutos, con la novedad que los clubes van a poder sumar más minutaje por partido alineando a dos jugadores juveniles.

Además, también podrán sumar como juveniles los extranjeros que tengan residencia definitiva en nuestro país y figuren en plantilla.

Respecto a la cantidad de suplentes, los jugadores podrán incluir 20 jugadores en planilla, dos más que en 2025, y los sustitutos por partido pasarán de siete a nueve.

Algunos consideraron este cambio como "Ley Tiago Nunes", ya que el brasileño, extécnico de Universidad Católica, reclamó en varias ocasiones pidiendo más suplentes en la banca.

También se reestructuraron los cupos a copas internacionales, debido al tercer torneo, la Copa de la Liga, que se disputará en 2026.

Para la Copa Libertadores, se mantendrán los cupos "Chile 1" y "Chile 2" para el primer y segundo lugar en la tabla de la Liga de Primera.

El cambio será el "Chile 3", que será para el campeón de la Copa de Liga 2026.

Finalmente, el "Chile 4" se definirá entre el tercer lugar de la Liga y el campeón de la Copa Chile 2025.

Para la Copa Sudamericana, en tanto, los cupos "Chile 1", "Chile 2" y "Chile 3" serán para el cuarto, quinto y sexto lugar de la tabla; y el "Chile 4" será para el perdedor de ese partido de definición entre el campeón de la Copa Chile 2026 y el tercer puesto de la Liga.

Por último, los clubes deberán registrar un estadio titular y tres adicionales, para reducir las reprogramaciones, con fuertes sanciones cuando ningún recinto está disponible.

La falta de disponibilidad de recintos se debe informar con 96 horas de anticipación; y en caso contrario, la multa será de 1.000 UF (39 millones de pesos) y el partido perdido para el club organizador.

El Consejo de Presidentes continuará este viernes, a partir de las 11:30 horas en la sede de la ANFP en Quilín, y se abordarán temas del fútbol formativo y finanzas de los clubes.